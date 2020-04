Il sottosegretario Villarosa critica il ministro Gualtieri: il decreto liquidità così non va

Il decreto liquidità non funziona come dovrebbe. A dirlo è il deputato Cinquestelle Alessio Villarosa, nonchè sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze che, sul suo profilo Facebook, critica il ministro e il decreto liquidità perché i soldi alle imprese non arrivano: "Qualcuno storcerà il naso... meglio lui che i cittadini… e se quel qualcuno non ha la capacità di capire quali sono le reali esigenze di famiglie e imprese ….mi importa davvero poco. P.s. nel mio progetto sono incluse anche le famiglie che non devono essere lasciate sole perchè anche loro hanno bisogno di liquidità in questo momento perchè hanno pochi incassi ma affitti... utenze... rate di finanziamenti personali e altro da pagare!".

Eccola allora la proposta del sottosegretario al governo per risolvere la questione della liquidità scaturita dall'emergenza coronavirus.