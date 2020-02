"Non credo che Matteo Salvini sia colpevole. Fossi giudice io le condizioni per condannarlo non le vedrei". Così Matteo Renzi sul caso della nave Gregoretti nella anteprima della lunga intervista ne L'Abitacolo che verrà pubblicata integralmente sul sito da giovedì 13 febbraio. Il leader di Italia viva ha spiegato nella che però l'aula del Senato non doveva decidere questo: "Io non credo che Salvini sia colpevole. Politicamente non condivido quello che ha fatto. Ma da misero esperto di calcio e poco altro, laureato in giurisprudenza dico che se fossi un giudice io le condizioni per condannare Salvini su questo fatto non le vedrei. Però io non vedo le condizioni per dire che quello che ha fatto era legittimamente fatto in quanto ministro. Aggiungo che lo ha chiesto Salvini di andare a processo. C'è un giudice che dice: “Processatelo”. Salvini dice “Processatemi”. E chi sono io per negarglielo?