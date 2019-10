Cassonetti su posto per disabili. Un romano li fa rimuovere

Stavolta il posto per disabili non è stato occupato da qualche automobilista incivile. A rendere impossibile l'utilizzo del parcheggio riservato sono stati gli operatori dell'Ama che hanno spostato due cassonetti sul posto auto per disabili. È accaduto a Roma in via San Tommaso d'Aquino, vicino a piazzale Clodio. A farli rimuovere è stato il titolare del posteggio che, non potendo parcheggiare la macchina, è stato costretto a contattare i vigili urbani.