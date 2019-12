Bare bianche, folla di amici e dolore: è il giorno dell'addio a Gaia e Camilla

Sono arrivati insieme alla chiesa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore i due feretri di Gaia e Camilla, le amiche sedicenni travolte e uccise sabato notte mentre attraversavano la strada a corso Francia. Ad attendere l’arrivo delle due giovani anche don Gian Matteo Botto, il parroco che a minuti celebrerà le esequie delle due ragazze. All’interno della chiesa, gremita di persone, da alcuni minuti si stanno invece susseguendo i canti liturgici che precedono la funzione. Grande commozione, come immaginabile, da parte dei tanti amici delle giovani, fra cui anche i compagni di classe della terza C del liceo linguistico De Sanctis. Tanti anche i residenti del quartiere che pur non conoscendo le ragazze hanno voluto portare loro l’ultimo saluto. In chiesa e invece stata posizionata, insieme a tante altre, la corona di fiori inviata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.