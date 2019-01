L'asse Francia-Germania fa paura alla Ue. E la Meloni dichiara guerra al superstato

Un seggio in condominio nel Consiglio di sicurezza dell'Onu. E' uno dei punti cardine dell'asse franco-tedesco che verrà sancito domani ad Aquisgrana da Merkel e Macron. E il nuovo trattato mette in allarme l'Europa. Domani ad Aquisgrana Merkel e Macron firmeranno il trattato con cui costituiranno una sorta di superstato all'interno dell'Unione Europea. I due Paesi creano un asse in tema di politica estera, interna e difesa, ricerca, armamenti e diplomazia. Sono sette capitoli e 28 articoli in cui si definiscono le regole per «la cooperazione e l’integrazione franco-tedesca», regole che si richiamano al Trattato dell’Eliseo del 1963 «che ha largamente contribuito alla riconciliazione storica tra Francia e Germania». Tutto questo cambierà il volto dell'Unione europea e, un cambiamento di questa portata, verrà attuato senza ascoltare il contributo e il parere degli altri Paesi. Per questo Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dichiara guerra al nuovo asse e annuncia che: "A maggio andremo a Strasburgo per cambiare questo assetto europeo".