"Io incontrerò entrambi, sia Toti che la Carfagna, perché stiamo governando insieme tante regioni". Matteo Salvini, protagonista di un incontro organizzato dal quotidiano Libero, spera in un centrodestra rinnovato. "L'ho detto anche a Berlusconi, quando l'ho incontrato: non viviamo di nostalgie come noi milanisti. È inutile ricordare il 1998 o il 2001... O tutti guardano avanti o se si vive di rimpianti e nostalgia avanti non si va. Io mi auguro che Forza Italia tenga duro e faccia un'opposizione più intelligente del Pd", ha detto Salvini dialogando con il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri.