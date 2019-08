Folla in centro per Conte tra battute e qualche contestatore

Bagno di folla per il premier Conte in piazza Colonna. Mano nella mano con il figlio, il presidente esce a piedi da Palazzo Chigi in compagnia della scorta, e - ai cronisti che si trova di fronte - dice: "Sono uscito per delle commissioni". Attraversata la piazza, si infila in un negozio di telefonia, mentre alle vetrine in pochi minuti si assiepano decine e decine di persone, tra curiosi, giornalisti e turisti. "Mo gli chiedo se hanno fatto er governo", azzarda una vecchietta romana non curante della calca. Le forze dell'ordine nel frattempo transennano la piazza per garantire un corridoio al premier, per permettere il rientro a palazzo Chigi. L'attesa dei curiosi è lunga, la piazza è piena anche di turisti. Saluti, selfie tentati, e Conte si gusta la scena. Qualcuno fa la battuta migliore della serata: "è passato dal contratto giallo-verde al contratto telefonico". Poi il premier esce da un'altra uscita, infilandosi in macchina, in una via del Corso, col traffico bloccato. Tanti applausi, un "grande presidente". Fuori dal coro un po' in disparte qualcuno che non ci sta: "Voto subito".