Movimento 5 stelle e Partito democratico trattano a oltranza fra strappi e accelerazioni per la formazione del nuovo governo. Ma Beppe Grillo è "esausto" del triste spettacolo offerto e in un video pubblicato sul suo canale YouTube striglia i suoi, rei di pensare a posti, poltrone e strapuntini senza badare al futuro del Paese.

"Sono esausto, c'è da riprogettare tutto", sbotta Grillo, "l'agricoltura, la mobilità, la politica energetica", e per farlo bisogna guardare all'innovazione. "Parliamo ancora del Tav quando è cambiato tutto, ci sono i camion a idrogeno...", spiega. E invece il dialogo tra le parti è "una pena, manca euforia, dovete mettervi al tavolo e parlare di come cambiare la vita delle persone". "Dovete sedervi lì e pensare", arringa Grillo, "e invece ci abbrutiamo con il posto, lo do a chi, i dieci punti, i venti punti...". E si rivolge anche ai dem, "ai ragazzi del Pd, questa è un'occasione unica", pensate "ai prossimi dieci anni, che tipo di società vogliamo".