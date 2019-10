Silvio, gli chiedono di Greta e gli scappa la sexy barzelletta

Durante la festa di Forza Italia a Milano al direttore del Giornale Alessandro Sallusti viene la malcapitata idea di chiedere a Silvio Berlusconi un parere su Greta. Il Cav si lancia subito in una barzelletta sexy su Carletto e le svedesi, fingendo pure di avere una amnesia sul Viagra (per fare capire che lui non lo usa mai, e per questo non si ricorda il nome). Sallusti e platea con sudori freddi. Poi però Berlusconi si fa serio e spiega perché non gli piacciono le teorie di Greta anche se ha una certa comprensione per i ragazzini italiani che manifestano con lei per l'ambiente...