Giorgia Meloni sfotte le femministe: "Felici di sentirvi put**ne?"

Le femministe canzonano Giorgia Meloni/ E lei : "felici di sentirvi pu...e?" In uno dei tanti cortei delle femministe per la giornata contro la violenza sulle donne, un gruppetto di loro canticchia il rap di Giorgia Meloni "Sono una donna/ genitore a/ genitore B", e alla leader di Fratelli di Italia non sfugge. Così Giorgia rimonta le immagini catturate sfidando le femministe, che proseguendo con il testo inciampano in un passaggio in cui si definiscono -diciamo- donne dai facili costumi. La Meloni così commenta il tutto in un post su Facebook: "Ecco a voi un corteo a Roma delle femministe di “Non una di meno”, indetto in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma avranno capito almeno per cosa scendono in piazza?". Sfottò restituito al mittente.