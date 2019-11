Xi Jinping doppiato da Celenza, ecco la Cina contro i Fratelli di m...

La nuova via della seta di Xi Jinping doppiato da Fabio Celenza è tutta da ridere. Dopo la polemica sulla linea Roma-Pechino per la videoconferenza con i dissidenti di Hong Kong alla quale hanno partecipato alcuni parlamentari italiani, nella clip di Propaganda Live di La7 con Diego Bianchi, in arte Zoro, si colgono anche velati attacchi alla politica italiana da parte del (fakeissimo, almeno nelle parole) leader cinese che parla di non meglio precisati "Fratelli di min...". Per fortuna, qui si fa per ridere.