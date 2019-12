Daniela Santanchè racconta la sua disavventura. A Roma prende il treno sbagliato e...

Daniela Santanchè, stupita e ancora un po' scossa, ha raccontato la sua disavventura su Instagram. "Finisco il lavoro a Roma e decido di fare una sorpresa e tornare a cena a casa, anche perché c'era ospite la fidanzatina di mio figlio", racconta l'esponente di Fratelli d'Italia ai suoi follower. "Vado alla stazione e salgo sul treno per Milano Centrale. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano, poi vedo la scritta: Napoli".

Insomma, la Santanché ha preso il treno sbagliato e, non essendoci fermate intermedie, è dovuta arrivare fino al capoluogo campano. Il treno era in forte ritardo, e all'arrivo a Napoli non ce ne erano altri in partenza per Milano. Una piccola odissea che ha spinto la Santanchè a chiedere il conforto del popolo dei social.