Meloni contro il voltafaccia del M5s. Così distrugge Di Maio

Giorgia Meloni distrugge Di Maio sul caso Gregoretti. La presidente di Fratelli d'Italia attacca il ministro degli Esteri per il suo voltafaccia. All'epoca dei fatti non disse nulla sulle decisioni dell'allora ministro dell'Interno e oggi annuncia di votare a favore dell'autorizzazione a procedere per l'accusa di sequestro di persona.

«Scandaloso! Di Maio sta usando le istituzioni per ripicche personali. Per Fratelli d’Italia gli unici che dovrebbero essere indagati sono quei ministri che per anni hanno fatto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina!». Così Giorgia Meloni su Facebook. Ora la parola passerà alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di Palazzo Madama che dovrà dire la parola definitiva sulla questione Salvini.