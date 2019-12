Fabio Rampelli si scaglia contro il vicepresidente Rosato: "Lei deve lasciarmi parlare". La discussione sulla Manovra finanziaria 2020 scalda gli animi a Montecitorio. Il botta e risposta va in scena proprio mentre prende la parola l'on. Rampelli di Fratelli d'Italia. E finisce con un "lei deve lasciarmi parlare".

Rampelli stava discutendo della legge di Bilancio: «L’attuale deludente legge di bilancio è accompagnata da un’orribile e vergognosa pagina di democrazia parlamentare. Il presidente Fico risulta quasi estraneo alla propria stessa maggioranza, non l’hanno avvisato dei suoi tempi di gestazione, lui non ha preteso per tempo che la finanziaria arrivasse a Montecitorio, anche per meritarsi lo stipendio che intasca? Noi abbiamo un esecutivo capitanato da Giuseppe Conte, capo del governo preteso dal Movimento 5 stelle. Abbiamo al governo il cosiddetto capo dei 5 Stelle, Gigino Di Maio. E poi abbiamo la terza carica dello Stato, il "poco fico" Roberto Fico, che avrebbe dovuto gestire le dinamiche tra governo e parlamento, rappresentando però il secondo».