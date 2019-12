Fratelli d'Italia protesta in aula e i deputati urlano: "Vergogna". Il Governo ha posto la questione di fiducia sulla Legge Bilancio in corso di esame alla Camera dei Deputati. Ed è subito scontro.

Domani alle 15.30 inizierà il voto di fiducia per appello nominale sulla manovra alla Camera. Le dichiarazioni di voto sono in programma alle 14. Questo il calendario dei lavori deciso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. E anche ieri è andato in scena lo scontro tra maggioranza e opposizione. Rampelli si è scontrato col vicepresidente Rosato e gli ha urlato: "Mi devi lasciar parlare". Insomma il clima in Parlamento resta ancora infuocato.