Matteo Salvini fa lo sketch sul Papa furioso. Così imita Bergoglio

Fa discutere il video pubblicato sui social dal leader della Lega, Matteo Salvini, che con la complicità della fidanzata Francesca Verdini, fa la parodia della piccola disavventura capitata in piazza San Pietro a Papa Francesco che ha reagito dopo essere stato tirato per un braccio da una fedele.

Un episodio per cui il Pontefice ha chiesto scusa. Nella breve clip, girata in montagna, con Salvini e la compagna sorridenti, lei prende per un braccio l’ex ministro e lui reagisce prima, apparentemente, indispettito e poi facendo due carezze alla ragazza. «Strattonato da fan agitata», è il commento postato da Salvini, con a corredo il simbolo di un cuore.