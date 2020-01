Il suo primo bacio a 16 anni, il distacco da Silvio Berlusconi fino al boom di Fratelli di Italia. E ancora: le performnce canore (no, non è proprio la sua specialità) al karaoke da strada, e le imitazioni che le hanno dedicato. Blob organizza una trasmissione tributo a Giorgia Meloni, e lei sembra davvero compiacersene, tanto da postare il filmato sui suoi social, dicendo di "riconoscersi molto" in quelle immagini e chiedendo ai suoi fans una sorta di referendum pro o contro lo spezzone di Rai Tre. Dai primi commenti sembrano gradire. Anche le sferzanti imitazioni di Sabina Guzzanti e un imperdibile faccia a faccia molto intimo (il primo bacio, la prima volta in cui ha fatto l'amore, il contraccettivo usato...) con Vladimir Luxuria. Una carrellata di chicche tv sulla Meloni che molti avranno ormai dimenticato, fino al successo di quest'ultimo anno...