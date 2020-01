"In quei momenti ci sono stati dei momenti in cui si è confrontato con difficoltà che in quel momento ha giudicato rischiose?". Ci sono momenti in cui Giuseppe Conte vuole fare di tutto. Anche il giornalista-intervistatore. Che non deve essere il suo mestiere, a sentirlo fare domande all'astronauta italiano Luca Parmitano. Il poveretto era in collegamento spaziale, ma spaziale è stata soprattutto la figuraccia rimediata dal premier che pur leggendo domande già preparate dal suo staff, si è impappinato non riuscendo più a venire fuori dalla sua metafora sui "momenti dei momenti che in un momento...". Ma l'astronauta ha risposto con calma spaziale, facendo finta di non cogliere l'incespicare del premier che più che chiedere cose, voleva dare l'impressione a tutti di saperle lui. Parmitano da gran gentiluomo ha pure sgranato gli occhi fingendo stupefatta sorpresa quando Conte gli ha annunciato: "sono qui con me grandi personalità come Riccardo Fraccaro...". Ma davvero? Proprio Fraccaro in persona? E chi lo avrebbe mai detto? Che felicità...