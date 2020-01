Giorgia Meloni risolve i problemi con la forza del pensiero. La presidente di Fratelli d'Italia sgama la sinistra sul cantiere lungo l'E45, vicino Cesena. Lì a novembre è caduto un pezzo di autostrada ed è stato aperto un cantiere. Per mesi, però, non si è mosso nulla e il cantiere è stato completamente fermo. Fino a che la Meloni non ha annunciato il suo sopralluogo.

Come per magia gli operai sono riapparsi e il cantiere si è rimesso in moto, concludendo i lavori. "Evidentemente Bonaccini ha chiamato la De Micheli - racconta Giorgia Meloni - e le ha detto: aiuto arriva la Meloni. Allora, a questo punto, avverto Bonaccini che faremo il giro di tutti i cantieri dell'Emilia Romagna, dal nodo di Bologna a quello di Casalecchio".