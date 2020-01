Giorgia Meloni frigge le Sardine: il loro ideale? Non rompersi i c...

Il nuovo linguaggio della sinistra? Valori e grandi ideali contro l'hate speech dei brutti e cattivi. Solo nelle intenzioni, poi alla prova pratica... E così Giorgia Meloni fa allo spiedo le Sardine pubblicando un estratto video del discorso di Mattia Santori al "concertone" della nuova cosa della sinistra da piazza 8 Agosto a Bologna.

"Perché mezzo milione di persone spendono soldi e tempo e prendono pioggia e freddo per stare con una sardina in una piazza?", si chiede il leader del movimento. "La risposta è semplice quanto la domanda: perché c'eravamo rotti i cog***ni...", chiosa per l'ovazione della folla.

"Ecco a voi le grandi motivazioni che spingono le sardine a scendere in piazza - commenta la leader di Fratelli d'Italia - altro che diritti, valori o ideali... Ma non erano loro quelli nati per migliorare il linguaggio della politica?