Bibbiano, Berlusconi bunga e il "tradimento" di Lady Salvini: il peggio delle Regionali

Torna il Superpodio del Tempo con un'edizione speciale dedicata alle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria. Una campagna elettorale che ha regalato gaffe, scontri e tanti flop ai protagonisti della politica.

In primo piano le polemiche che hanno coinvolto Matteo Salvini per l'"affaire-citofonata", ma anche lo sciopero della fame lanciato dal leader della Lega e non seguito, a sorpresa, dalla stessa fidanzata Francesca Verdini.

Ma ce n'è anche per la maggioranza di governo, con Nicola Zingaretti che ha avuto l'effetto contrario di un Re Mida: non si è fatto vedere con Stefano Bonaccini e quest'ultimo ha vinto. Ha chiuso la campagna elettorale di Pippo Callipo e il candidato della sinistra in Calabria è sprofondato a -25%. Mai come Luigi Di Maio, che - novello capitano Schettino - ha preferito abbandonare la nave prima che affondasse.

Menzione d'onore a Silvio Berlusconi e alla sua clamorosa gaffe sessista sulla candidata Santelli. Se non fosse che poi quest'ultima ha stravinto e in Calabria Forza Italia è risorta. Come se il Cav in versione "Bunga bunga" avesse ancora un certo seguito. Le altre curiosità: tutte nel VIDEO.

In studio Daniele Di Mario e Alberto Di Majo