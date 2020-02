La tributarista piemontese Eleonora Isopo ricorda: da gennaio le visite bisogna pagarle col POS. Lei usa un modo simpatico per ricordarlo ai clienti sulle note musicali del suo canale TikTok. Ma l'avvertenza è importante per tutti i contribuenti. Dal primo giorno del 2020 infatti se si pagano in contanti esami medici e visite con professionisti come ricoveri e operazioni in strutture, studi e cliniche NON convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non sarà più possibile detrarre quelle spese dalla dichiarazione dei redditi annuale.

Per poterlo fare bisognerà saldare il dovuto con il POS, quindi con il classico bancomat o con le carte di credito e di debito, altrimenti il fisco non riconoscerà la detrazione dalle tasse annuali da pagare. Per i pazienti basta ricordarsene e fare se necessario la voce grossa con i professori o con le segreterie amministrative: per legge tutti debbono essere dotati del POS per garantire pagamenti telematici