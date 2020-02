La Boschi come Meloni e Salvini. Così distrugge Junior Cally a Sanremo

Maria Elena Boschi si scaglia contro Junior Cally. Il tema della violenza sulle donne compatta tutti da destra a sinistra e mette l'esponente di Italia Viva in linea con le posizioni già espresse da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Maurizio Gasparri.

La Boschi asfalta Junior Cally per il testo della canzone "Strega" in cui descrive un femminicidio. E quando a Non è l'Arena Massimo Giletti le chiede di leggere il testo incriminato lei si rifiuta perché "non vuole fare del male è chi mi ascolta". La Boschi non usa mezzi termini e attacca il rapper romano anche per la poca convinzione con cui ha chiesto scusa: "Prima ha chiesto scusa, poi ha ritrattato". La Boschi non entra nel merito dell'eventuale esclusione dal Festival ma di Junior Cally non vuole proprio sentir parlare.