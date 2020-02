Il flop delle Sardine, il colmo per Mastella e Salvini a Sanremo. Torna il Superpodio

Torna il Superpodio della settimana de Il Tempo, la videorubrica dedicata al peggio della politica.

Spazio in questa puntata al commissario per gli Affari economici della Ue, Paolo Gentiloni, che ha lanciato un tavolo di lavoro per rivedere gli assurdi vincoli continentali sul bilancio degli Stati. Un'idea che, però, nella settimana che ha sancito l'ufficializzazione della Brexit, sembra essere arrivata fuori tempo massimo.

Tocca poi a Clemente Mastella, dimessosi da sindaco di Benevento a causa del "tradimento" di alcuni consiglieri della sua maggioranza. Di certo, il leader dell'Udeur qualche esperienza di trasformismo ce l'ha anche nel suo curriculum. Quindi, chi la fa l'aspetti...

Per approfondire leggi anche: Anche Bonafede al Sanremo del Tempo. E il processo diventa... senza fine

Ma questa è soprattutto la settimana della supergaffe delle Sardine, che si sono fatte immortalare con Luciano Benetton e hanno provocato un putiferio, con venti di scissione dal gruppo romano e critiche da centinaia di attivisti. Come dire, finché c'era da prendersela con Salvini, tutto facile. Poi, al momento di passare dalla protesta alla proposta, qualcosa è andato storto.

Per approfondire leggi anche: Comincia Sanremo e Conte canta... parole parole parole

Ma, nella settimana del festival di Sanremo, torna anche l'appuntamento con i politici cantanti. Cosa avrebbe intonato il leader della Lega Matteo Salvini se si fosse esibito sul palco dell'Ariston? Scopritelo nel video!

Buona visione e arrivederci alla prossima puntata!