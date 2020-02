Matteo Salvini rispedisce al mittente le accuse del premier Giuseppe Conte alla sanità lombarda per la diffusione del coronavirus dal focolaio di Codogno. E lo fa svelando un retroscena. "A livello centrale io mi aspetto una risposta che mandi più medici, più infermieri, più 'risponditori' al telefono che non qualcuno che di notte dica 'è colpa dei medici lombardi'. Su questo mi risulta che al presidente del Consiglio siano arrivate rimostranze non solo dai sindaci e dai governatori ma sia arrivato un segnale di maggior cautela anche da piani ben superiori".

Un messaggio dall'alto, lanciato nel mezzo dal leader leghista nel corso della conferenza stampa in Senato "Coronavirus: le proposte della Lega a tutela di famiglie e imprese". "È chiaro che i 20 milioni stanziati dal governo e i 200 milioni ipotizzati dall’Unione europea non sono neanche lontanamente vicini una cifra stimata, sperando che il contagio sia contenuto, pari a 10 miliardi. 20 milioni forse servono solo a una parte della popolazione di Codogno", ha detto poi Salvini sui costi dell'emergenza da Covid-19.