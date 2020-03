L'inglese di Matteo Renzi torna a infiammare i social network. La recente intervista del leader di Italia Viva alla Cnn rischia infatti di stracciare il mitico "shishh" che ha impazzato sui media anglofoni quando Renzi era premier. "Go go to ti-ater, theater, to the museum...", attacca l'ex rottamatore che ci spiega, a modo suo, che bisogna stare a casa. At home, anzi. E sui social è tutto uno sfottò.