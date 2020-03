Finisce dritto sul web il clamoroso fuorionda di Sergio Mattarella che stava parlando agli italiani sull'emergenza coronavirus. Il Quirinale ha pubblicato su YouTube una versione non tagliata del discorso del presidente della Repubblica. E la frittata è fatta. Il Capo dello Stato si passa una mano tra i capelli e parlando con tale Giovanni si lamenta che "non vado dal barbiere neanche io quindi...".

Poi dopo qualche secondo ricomincia a parlare credendo di non essere in onda: "Questa volta non ripetiamo più". E sembra iniziare il vero discorso: "Mi permetto nuovamente care concittadine...". Ma non c'è niente da fare. Nemmeno questa volta va dritta e Mattarella si rivolge di nuovo all'operatore chiedendo di fermarsi di nuovo: "No aspetti...no". Troppo tardi, tutto in onda...e sul web.