Claudio Borghi: non prendete un euro dal Mes, ecco perché

Claudio Borghi risponde al partito del Mes, ovvero a chi chiede di usare il Meccanismo europeo di stabilità per le spese sanitarie relative al coronavirus. "Chi dice che dobbiamo prendere quei soldi perché i tassi sono convenienti o è ignorante o in malafede", premette il deputato della Lega. Il motivo, spiega Borghi in un video di 50 secondi pubblicato su TikTok, è presto detto: "Innanzitutto perché sono soldi nostri e il fatto che l'Europa ce li presti con gli interessi è oltraggioso".

Non solo, dietro c'è altro: "Poi bisogna ricordare che il Mes per statuto è un creditore privilegiato e va rimborsato prima di tutti gli altri titoli di Stato del nostro risparmio. Volete toccare con mano la differenza? Entrate in una banca e chiedete un prestito senza garanzie e uno pienamente garantito. Così vedrete la differenza di tasso di interesse. Niente Mes, vogliamo essere liberi". In 50 secondi ecco spiegato il motivo per cui il Mes è una fregatura.