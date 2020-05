Il lapsus di Conte gela gli italiani: torna l'incubo autocertificazioni...

Mentre Giuseppe Conte spiegava le nuove regole per circolare in Italia a qualcuno sono venuti i sudori freddi. Ma come, si riparte con le autocertificazioni? Già, perché il premier ha detto proprio così: da lunedì 18 maggio "via alle autocertificazioni", testo che poi è stato riportato pari pari dal resoconto della conferenza stampa pubblicato sul sito del governo. Per chiarezza, "via le autocertificazioni". A scanso di equivoci, visto che gli italiani hanno già avuto esperienza di dietrofront e retromarce dopo le conferenze stampa serali del premier.