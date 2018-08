Degrado Capitale, rom nudo si lava nella fontanella del parco giochi

Lo zingaro che si lava tutto nudo alla fontanella del parco giochi di via delle Cave di Pietralata dopo largo Beltramelli occupato dai panni stesi ad asciugare sulle panchine. Rom "sciolti" dopo lo sgombero del Camping River. In questo video ripreso dai residenti del IV Municipio si vede un uomo completamente nudo - un rom, secondo gli stessi residenti che hanno filmato la scena - lavarsi in pieno giorno a una fontanella accanto al parco giochi, vicino al centro culturale Gabriella Ferri, dove il 21 aprile i cittadini avevano piantato l’albero del quartiere, già trasformato in bivacco dai nomadi.

"Avete visto che roba? - commenta Fabrizio Montanini, presidente Comitato di quartiere Beltramelli-Meda-Portonaccio - Ma questa penosa scena purtroppo è quotidiana, i residenti sono costretti a vedere questo osceno spettacolo ogni volta che si affacciano e purtroppo la vedono anche i bambini. Intervengano le istituzioni, o noi padri di famiglia non avremo paura a fare piazza pulita. Il modello - continua Montanini - è Casal Bruciato, dove con le proteste, con il supporto di Mauro Antonini, responsabile Lazio di CasaPound Italia, siamo riusciti a cacciare i nomadi dal campo abusivo di via Tommaso Smith. È rimasto solo un camper rotto che dovrà essere rimosso e un altro camper, dove c’è un rom agli arresti domiciliari".

Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni che ha rilanciato la denuncia che arriva dal comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio: "I cittadini sono stufi di non poter frequentare quel pezzo di verde diventato ormai il salotto di gente che sfratta i bambini dall’area giochi per usarla come lavanderia e di chi si lava nella fontana. Nell'Italia che vogliamo c'è come prima cosa il rispetto delle regole e della convivenza civile. Tolleranza zero verso chi non rispetta la legge", scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia.