Grosso ramo precipita all'Eur. E i vigili del fuoco abbattono un albero

Manutenzione del verde nella Capitale ancora sotto la lente. Tragedia sfiorata stamattina in viale Umberto Tupini al quartiere Eur, all’incrocio con viale America, per il crollo di un grosso ramo di un albero. Sono intervenuti i vigili del fuoco a rimuoverlo. Tanta apprensione fra i residenti, ma fortunatamente nessun ferito. Non è tutto. “A giugno scorso avevamo segnalato alcuni pini pericolosi in viale Europa e inviato pec (mail certificate, ndc) agli uffici preposti, chiedendo la potatura delle piante considerate a rischio. Ho anche chiamato un perito che ha redatto una relazione. Così, con l’occasione, stamattina ho chiesto a chi era sul posto di verificare pure questa situazione, perché ad oggi non è stato fatto nulla”, spiega Paolo Lampariello, presidente del Comitato “Ripartiamo dall’Eur”.

“I vigili del fuoco – prosegue Lampariello - sono intervenuti su uno degli alberi considerato troppo inclinato, e il perito agronomo del Comune di Roma, presente in loco, ha dato l’autorizzazione ad abbatterlo”. Viale Europa è stata bloccata dai vigili urbani e, dunque, si è proceduto all’abbattimento della pianta.