Tensione alla manifestazione degli Ncc davanti a Montecitorio. I noleggiatori, molti dei quali indossavano gilet gialli come nelle mobilitazioni in Francia per l'aumento del prezzo del carburante, protestavano contro la stretta al settore contenuta nella bozza del maxiemendamento alla manovra. Prima sono stati esplosi petardi davanti alla Camera dei deputati, poi ci sono state tensioni con le forze dell'ordine quando i manifestanti volevano uscire dalla piazza da via della Colonna Antonina, lungo piazza Colonna, bloccata da un blindato. Fischi e urla da parte dei manifestanti bloccati nella via, poi il deflusso si è svolto regolarmente.