La polizia si fa scappare il ladro rom sotto il naso

Fermato dai poliziotti la mattina in via Ponzio Cominio, al Tuscolano, si defila il pomeriggio stesso approfittando di un attimo di disattenzione. E’ successo il 24 dicembre scorso, Vigilia di Natale. Gli agenti rintracciano alle 10,30 Oliver Hadzovic, bosniaco di diciotto anni, e lo portano nel commissariato a 450 metri di distanza. Il ragazzo è un’ex promessa del calcio nell’associazione sportiva “Ercolini” di don Orione, che prova a salvare i giovani disagiati soprattutto nei campi rom. Compiuti 18 anni l’11 maggio scorso e revocata la misura di custodia presso una comunità, deve quindi scontare dietro le sbarre il residuo di pena per un reato di tentato furto. Ripristinata la misura cautelare in carcere, viene identificato dagli agenti della Scientifica, gli vengono prese di nuovo le impronte, fatte le foto segnaletiche per esser poi trasferito a Regina Coeli. Dove non arriverà mai...

