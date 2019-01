Sicurezza, Salvini alla Raggi: "Non accetto lezioni da chi non sa gestire la città"

"La Raggi faccia il suo mestiere". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde così alla sindaca di Roma che, dopo la sparatoria davanti all'asilo della Magliana, aveva incalzato il vicepremier: "Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro Matteo Salvini. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia". La replica arriva proprio davanti all'asilo dove questa mattina un pregiudicato, dopo aver lasciato i bambini, è stato raggiunto da colpi di pistola sparati da uno scooter.

"Tra quelli che sono già arrivati e quelli che arriveranno saranno 250 i poliziotti in più per la Questura di Roma, da ministro sto facendo quello che nessuno ha fatto in passato. Ognuno faccia il suo. E il sindaco faccia il sindaco - ha detto Salvini giunto sul posto della sparatoria - Non accetto lezioni da chi non sembra saper gestire la normale vivibilità della città, dalle buche nelle strade all'immondizia, dai trasporti alle case popolari. Il Comune di Roma valorizzi anche i 5mila vigili urbani. La Raggi li faccia uscire dagli uffici".