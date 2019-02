Caricano le bici sul furgone e scappano. Emergenza furti a Vigne Nuove

Emergenza sicurezza nei quartiere del III Municipio. Non c’è pace infatti per i residenti e i commercianti di Vigne Nuove. L’ennesimo colpo ai danni di un negozio di biciclette è stato messo a segno. L’esercizio commerciale ‘Cicli Castellaccio’ era stato già saccheggiato ad estate dello scorso anno mettendo in ginocchio i titolari che, nonostante l’impianto antifurto, sono rimasti ancora vittima di una banda organizzata di ladri.

Una situazione d’illegalità imperante come denuncia lo stesso esponente di Fratelli d’Italia, Manuel Bartolomeo che già allora aveva denunciato l’accaduto: “Mentre le strade del III Municipio rimangono al buio come nel quartiere di Vigne Nuove e Casale Nei, i ladri trovano terreno fertile per piccoli e grandi furti. Questa notte un commerciante di biciclette ‘Castellaccio’ è stato ‘assaltato’ per la seconda volta a distanza di pochi mesi. I balordi – prosegue Bartolomeo – hanno portato via biciclette per un valore di circa 250.000 euro. Una situazione di estrema pericolosità è avvertita da tutti i residenti della zona. Se pensiamo ai 18 furti commessi nel quartiere Talenti in pochi giorni,altri episodi simili nei quadranti del Nuovo Salario, Fidene e Settebagni – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – Bisogna trovare delle soluzioni veloci e concrete. Per esempio l’installazione di telecamere da parte dell’amministrazione, sarebbe già un buon deterrente”-