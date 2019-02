Arrestata 21enne, diede droga a Desirée. Quando diceva: "Ho provato a salvarla"

È stata arrestata dalla polizia una ventunenne del Botswana, ritenuta coinvolta nella vicenda della morte di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata senza vita a ottobre in uno stabile abbandonato di San Lorenzo a Roma. Nella perquisizione effettuata in relazione all'arresto di Antonella Fauntleroy, questo il nome della ragazza, sono stati sequestrati metadone e psicofarmaci. Per gli investigatori avrebbe ceduto in "maniera continuativa e aggravata" stupefacenti alla giovane anche nei giorni precedenti alla sua morte.

Sarebbe stata indicata in diverse circostanze e da più testimoni, come una persona che ha "aiutato" Desirée a procurarsi ed assumere lo stupefacente all'interno dello stabile abbandonato di via Dei Lucani. Ma in questo video, invece, raccolto dalla nostra cronista Silvia Mancinelli il 25 ottobre, la 21enne africana sostiene di aver fatto di tutto per tenerla lontana dal "palazzo dello spaccio" di via dei Lucani, offrendole aiuto.