Lui? Non lo conoscevo. L'ho visto in foto per la prima volta oggi

"Marcello De Vito? Non lo conoscevo, e a dire il vero l'ho visto per la prima volta in foto oggi. Capisco il turbamento del movimento di Roma, ma su queste cose bisogna essere inflessibili. C'è obbligo di severità assoluta". E' tranchant il senatore M5s Gianluigi Paragone sulla bufera giudiziaria che si è abbattuta sul consiglio comunale di Roma dopo l'arresto del suo presidente. "A leggere le intercettazioni", continua Paragone, "emerge un quadro che non. può trovare alcuna sponda dentro il movimento. Quindi severità assoluta, non può essercio alcuna opacità rispetto a questo fatto". Quanto al rischio che la vicenda dello stadio di Roma faccia fare muro ai grillini verso ogni opera pubblica, Paragone lo nega: "Se fosse vera l'accusa, se rubi, rubi. E' un po' diverso dal fare le cose. Perché si possono fare le opere senza rubare e senza cadere in tentazione. Si può e soprattutto si deve".