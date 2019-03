Il cancello non si apre e la monnezza resta nel giardino

Finalmente il giardinetto sopra la scalinata del centralissimo Ponte Margherita è stato ripulito. Era una foresta folta nella quale vagabondi e senza fissa dimora vivevano nascosti tra le fratte, utilizzando speso la stessa scalinata come bagno personale o come luogo dove potersi drogare alla luce del sole.

Così, con somma gioia dei residenti e dei molti runner che utilizzano quella scalinata per scendere sulla ciclabile posta sul greto del fiume, pulizia è stata fatta con tanto di disboscamento e taglio dell’erba del giardinetto.

Il problema è che dopo due settimane l’immondizia ricavata dalla pulizia è ancora lì in attesa che qualcuno la porti via. Impossibile infatti avere accesso all’area interna a causa di un lucchetto che chiude il cancello d’ingresso. Incredibile ma vero, nessuno sa chi sia in possesso delle chiavi di quel cancello: o almeno questo è quello che lamentano gli operatori dell’Ama. E la sporcizia è ancora tutta lì…