Scartato dal Grande Fratello s'incatena a Cinecittà: "Sono dieci anni che faccio provini e..."

Gli inquilini della Casa del Grande Fratello16 già litigano per la spesa, ma fuori dai cancelli di Cinecittà c’è chi protesta per la versione S-vip. Diego Spiego, 28enne di Lanuvio, paese dei Castelli Romani, si è incatenato all’esterno della cittadella perché sono 10 anni che fa i provini per il GF e sono 10 anni che viene scartato. Il giovane è stato intervistato dallo speaker radiofonico Cesare Deserto e accusa Barbara d’Urso di illudere gli aspiranti concorrenti con dei finti casting visto che poi partecipano solo personaggi scelti dall’entourage dursiano. Il cartello è lapidario: “Dopo 10 anni di casting e provini il mio Grande Fratello è qui fuori ad un passo da lì, con la sfortuna di non essere figlio, parente o ex di…”. Chissà se Barbara cambierà idea e gli darà un’occasione.