"Musica in piazza", gli studenti romani incantano in Campidoglio

Le note delle scuole romane incantano piazza del Campidoglio. Al via la prima edizione di “Musica in piazza”, l’evento organizzato da Roma Capitale, Associazione nazionale presidi del Lazio, Accademia nazionale di Danza, Liceo scientifico statale “I. Newton” e scuole primarie e secondarie di Roma. In scena il concerto “Il maestro e gli allievi” diretto da Stefano Nerozzi.

“La musica riveste una funzione educativa. Abbiamo intenzione di portare i cori delle scuole in tutte le piazze della Capitale”, ha annunciato l’assessore capitolino alla Persona, scuola e comunità solidale, Laura Baldassarre. “Una manifestazione fatta di solo volontariato”, ha rimarcato il presidente Anp Lazio, Mario Rusconi.