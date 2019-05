Scene di ordinario disagio nella periferia romana. L'autobus è il 786 che da Trastevere va a Corviale. Nel video si vede un uomo che porta a spasso il cane girarsi estraendo qualcosa dalla tasca e rimanere fermo davanti al bus che avanza e non si ferma. "Dicono che sia un disagiato psichico di Corviale di nome Silvio" fa sapere Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Portonaccio. Atac fa sapere di aver avviato un accertamento sul caso, giudicato "molto grave" e "nelle more della conclusione degli accertamenti provvederà a sospendere cautelativamente l’autista una volta individuato".

Atac inoltre si riserva anche di valutare l’ipotesi di una denuncia. Solidarietâ ê stata espressa dai colleghi, "prima di giudicare colpevole una persona bisogna capire cosa è successo".

Web diviso a metà ma soprattutto tanti post che incitano l’autista. "L’autista ha avuto paura", "se vedete bene quel matto ha estratto una pistola", "Daje ficcalo sotto", "peccato non si vede quello che succede dopo". Uno per tutti: "come al solito è meglio punire il dipendente e sputtanarlo senza nemmeno sapere come siano andati i fatti".