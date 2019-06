Settecamini, lavori al nuovo centro d'accoglienza. E si prepara la protesta

Grandi manovre per allestire il nuovo centro accoglienza a Settecamini, quello che nel 2014 fece insorgere il quartiere, che riuscì a evitare l’apertura. Oggi un breve video e foto documentano operai al lavoro che scaricano reti da un furgone per portarle nella struttura all’angolo tra Largo Davanzati con via Quintiliolo.

A lanciare l’allarme Mauro Antonini, responsabile CasaPound per il Lazio. "Oggi - denuncia Antonini - abbiamo scoperto che sono in corso preparativi in una struttura di Settecamini, periferia Est di Roma, in modo da poter essere adibita a centro di accoglienza di chissà quanti immigrati". "Denunciamo quanto scoperto - continua Antonini - e facciamo presente che, con la complicità delle istituzioni, a Roma purtroppo ancora non si ferma il business dell'accoglienza, ancora una volta sulla pelle dei residenti e sulle spalle delle periferie".

"Si tratta della stessa struttura - denuncia Antonini - che fianco a fianco insieme con i cittadini del quartiere riuscimmo a far revocare il 28 maggio 2014 alla cooperativa che avrebbe dovuto gestire l'accoglienza". "Che nessuno creda di poter prendere in giro i cittadini di Settecamini e lucrare ancora con il business degli immigrati, siamo pronti ancora una volta a impedire fisicamente che ciò avvenga", conclude Antonini.