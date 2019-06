Dieci motorini in fiamme, la nube di fumo invade Prati

Una decina di moto e motorini e tre auto sono andate in fiamme nel cuore di Prati intorno alle 14, in via Monte Zebio poco distante da piazza Mazzini. La densa nube nera che si è sollevata dal rogo, le cui cause sono ancora da accertare, ha invaso il quartiere minacciando anche la vicina scuola elementare e media Pistelli. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente dopo le chiamate di soccorso, hanno provveduto a spegnere l’incendio che ha riguardato una decina di veicoli a due ruote. Ma la densa colonna di fumo sollevatasi e le esplosioni dovute al carburante contenuto nei mezzi hanno preoccupato i cittadini del quartier che hanno preso d'assalto i numeri d'emergenza.