Cinema America, la lite poi parte il primo pugno. Ecco il video dell'aggressione

Un’accesa discussione, poi un pugno sferrato al volto e la successiva colluttazione. Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza testimoniano la brutale aggressione avvenuta a Trastevere, quando quattro ragazzi sono stati aggrediti perché accusati di avere indossato la maglietta del Cinema America.

Dopo il pestaggio, avvenuta alle 4 del mattino di domenica tra i vicoli di Trastevere, dove i quattro amici stavano concludendo la serata dopo aver assistito in piazza San Cosimato alla proiezione di 'First Reformed', 4 persone vicine all'associazione di destra Blocco Studentesco sono state identificate. Durante le perquisizioni, come si vede dal video, sono state ritrovate mazze e gli indumenti indossati dai quattro la sera dell’aggressione. Sono stati tutti denunciati.