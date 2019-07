Ostiense in piazza: "Sommersi dai rifiuti, ridateci la dignità"

“Ridateci la dignità”. Ostiense in marcia per l’emergenza rifiuti. Cittadini in strada con le mascherine. Dall’VIII Municipio un segnale a tutta la città: “Per farsi sentire, perché non si può più continuare così, perché è una vergogna”. Ecco in video la rabbia dei romani allo stremo per una situazione da giorni fuori controllo.

“In via Gaspari Gozzi non si respira più. I cumuli crescono con la differenziata della stazione metro riversata nell’indifferenziato da chi poi la raccoglie in questo modo”, racconta Valeria Angelini, residente. “La puzza è terribile ovunque nel quartiere, siamo a rischio infezioni”, dice Nicola Maiolino, che abita a San Paolo. Mentre passa il corteo, tonnellate di rifiuti accatastati non ritirati invadono via Bove, via Matteucci, via del Porto Fluviale davanti ai cassonetti debordanti. “Cimiteri di immondizia come non si è mai vista. Chiediamo al Ministero dell’Ambiente e alla Asl di intervenire subito”, l’appello lanciato dal presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri.