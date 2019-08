Inseguimento in centro tra i turisti, uomo bloccato a Montecitorio

Ha compiuto manovre spericolate in auto tra le strette vie del centro di Roma tra i turisti che affollano la città in questi giorni. Per questo un uomo di nazionalità italiana ha attirato l'attenzione dei carabinieri che, su diverse auto, lo hanno inseguito a sirene spiegate. Lunghi minuti di tensione hanno accompagnato la corsa delle vetture nelle vie che costeggiano via del Corso. Al termine di un lungo e concitato inseguimento alle 17.48 l'uomo ha abbandonato l'auto per tentare la fuga a piedi. Inutilmente, perché è stato fermato dai carabinieri davanti alla Camera dei Deputati. L'italiano è stato fermato proprio davanti alle transenne che delimitano Montecitorio con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e violazioni al codice della strada.