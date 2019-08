Smart in fiamme su via Trionfale. Fuoco e paura a pochi metri da piazzale Clodio

Una colonna di fumo alta oltre 10 metri. Uno spettacolo molto pericoloso, quello a cui hanno assistito i cittadini e i passanti che questa mattina si trovavano a transitare dalle parti di via Trionfale. Una Smart ha preso fuoco danneggiando anche le vetture vicine e facendo divampare un incendio nei pressi della pineta a poche decine di metri dal tribunale di piazzale Clodio. Immediatamente vigili e polizia municipale, allertati dai presenti, sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Successivamente sono partiti i primi rilievi per accertare le cause dell’incendio.