Si rivede Dior: il maialino a guinzaglio conquista i social

Il maialino Dior ("come lo stilista", precisa la proprietaria) a guinzaglio per le vie dei Parioli continua a stupire passanti e automobilisti. Il Tempo ha raccontato la storia di questo porcellino che si comporta come un docile cagnolino in primavera, quando Dior era poco più di un cucciolo. Sui social, in questi giorni, circolano alcuni video degli ultimi avvistamenti in viale Bruno Buozzi. Per una volta non si tratta di maiali e cinghiali allo stato brado a caccia di rifiuti per le periferie romane.