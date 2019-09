"Questa settimana la panchina stata oltraggiata, qualcuno si divertiva nel vederci soffrire. Così abbiamo deciso di farla finita, se non vedrete più la panchina è perché ce l'abbiamo noi. Nei prossimi giorni cercheremo di capire come lasciare qui un segno tangibile del nostro affetto". Lo dice un ultrà della Lazio in questo video, che sta circolando sui social, in cui un gruppo di tifosi si è riunito nel punto in cui è stato ucciso in un agguato Fabrizio Piscitelli, lo storico capo-ultrà Diabolik condannato per gravi reati tra cui traffico di droga. Nei giorni scorsi incendi e imbrattamenti avevano interessato la panchina teatro dell'attentato e su cui amici e parenti di Piscitelli lasciavano ricordi e lumini.