La giungla urbana di viale Belle Arti

Nella Città Eterna chi ha una disabilità rischia di essere disabile due volte partendo dalla quotidianità spicciola. Che bel biglietto da visita lo scenario che si apre in viale delle Belle Arti, al quartiere Parioli. Guardate il video. I marciapiedi sono praticamente offlimits ai pedoni. Certo, con buona dose di rischio ci si può avventurare scansando le erbacce, facendosi strada in mezzo alla foresta e poi zig-zagando tra i crateri. Ma la carrozzina di un diversamente abile o chi si muove in stampelle, ad esempio, è obbligato a rinunciare a percorrere quel tratto lungo e insidioso se l'intenzione quella di tornare a casa incolume. Ma come fa un anziano o una mamma con passeggino a seguito a passare su quel lembo di asfalto senza difficoltà...

